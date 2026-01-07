„Твърдо съм „за” при използването на машините, разписките да се броят. Такъв одитен процес трябва да го има. Когато има разлика в бройките, трябва стриктно да се отбелязва от СИК”. Това заяви в предаването „Твоя ден” по NOVA NEWS Красимир Симонски, бивш председател на Държавна агенция „Електронно управление“. Темата за честността на вота се повдигна отново след вчерашното изявление на президента, свързано с промените в изборното законодателство.

Президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване

Симонски обясни и какво представляват сканиращите машини:

„Основно може да кажем, че са два вида. Едните, които маркират и след това оптично сканират и записват резултата, а другите единствено сканират хартиените бюлетини, които преди това са попълнени ръчно. Хубаво е да уточним и да направим сравнение с машините, с които разполагаме в момента. Те на практика са много еднакви. И двете са едни напълно функционални компютри, с процесор, памет, интерфейс. И това, с което се различават, са на практика тези интерфейси или какво е включено към тях. Към тези сканиращи компютри, може да ги наречем, са включени скенери. Евентуално и принтери, ако се използват за маркиране на бюлетини. А в нашите машини ги имаме на практика и двете, но нямаме сканирането като процес. Тоест, разликата е, че се добавя процесът на оптично сканиране. Иначе, самото заснемане на бюлетината с оптически устройства не е никакъв проблем. На практика, един смартфон има същата функционалност. Много от нас го ползваме да заснемем документ и след това да го изпратим или в повечето случаи вече може да сканира с една много добра степен на разпознаване. Проблемът е, че се добавя една сложност в целият този процес и тя е свързана с това оптично сканиране на хартия”, допълни Симонски.

„Добавяйки повече сложност при машинното гласуване, вие добавяте повече възможности за провал. С всяка машина у нас е гласувано повече от хиляда пъти средно”, каза още експертът.

