Промяната на чл. 99 на Конституцията за избор на служебен кабинет създаде „мъченици на властта“ - хора, които трябва да се жертват, за да станат служебни премиери, въпреки нежеланието на много от тях. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев, коментирайки въпроса кой може да стане служебен премиер.

"Последните промени на Конституцията от 2023 г. създадоха проблем при съставянето на служебното правителство. На първо място проблемът идва от това, че кръгът от лица, които са в член 99, алинея 5 като потенциални служебни премиери, имат връзка с определени органи, примерно с Народното събрание или такива, които биха били избирани от Народното събрание", обясни той.

И допълни: "На второ място, разбира се, ако никое от тези лица не се съгласи да стане служебен премиер, тогава стигаме до много интересен въпрос. В момента правителството, което е в оставка, е парламентарно правителство - избрано е от Народното събрание. Конституцията в член 99, алинея 5 казва, че след консултации с политическите сили и парламентарните групи, както и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, се назначава служебно правителство и се насрочват нови избори".

По думите му проблемът идва от словесната конструкция на Конституцията, където има два важни момента - назначаването на служебно правителство и насрочването на нови избори. Тоест назначаването на служебен кабинет се явява така наречената conditio sine qua non – условие, без което не може да се реализира насрочването на нови избори.

"Тъй като тази разпоредба е нова - от 2023 г., и по отношение на нея нямаме тълкуване на Конституционния съд, въпросът какво се случва, ако на практика нямаме назначено служебно правителство, неминуемо ще трябва да се постави за разглеждане. Ако КС реши, че няма проблем да има избори без служебно правителство - това може да се случи, но в страната винаги трябва да има кабинет", изтъкна той.

"Моята прогноза е, че ще имаме служебен премиер. Не се знае доколко процедурата ще се разтегли във времето, защото са нужни консултации с парламентарните групи и срещи на президента с потенциалните кандидати. Но мисля, че няма да се стигне до тълкуване от КС и процесът ще тръгне безпроблемно. Най-вероятно изборите ще бъдат в края на март", посочи Орманджиев.

