Отменени полети и затруднени пътувания в Европа
Необичайното застудяване и снегът в Париж създадоха неволи за властите, но настроението сред някои туристи беше повод за радост. Мнозина се насладиха на зимната атмосфера около емблематичните забележителности на френската столица.
Пред катедралата "Нотр Дам" посетители позираха за снимки сред снежни човеци. За много от тях, включително туристи от Южна Америка и Близкия изток, снегът направи първото посещение в Париж още по-специално.
Зимна буря парализира Великобритания
Въпреки романтичната обстановка студът и заледяванията предизвикаха сериозни затруднения за пътуванията из Европа. Само на летище „Шарл дьо Гол“ бяха отменени около 100 полета, а на „Орли“ – още 40.Редактор: Мария Барабашка
