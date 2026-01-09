Остава бедственото положение в Крумовград. Причината е спряното водоподаване към града и околните села след проливния дъжд преди два дни.

По данни на кмета на Крумовград Себихан Мехмед екипите на ВиК дружеството работят и правят всичко възможно водоподаването да бъде възстановено в максимално бързи срокове. Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено, след като местната власт е осигурила водоноски и минерална вода.

Бедствието в Крумовград: Неучебен ден, наводнени квартали, откъснати села и сериозни щети по инфраструктурата

Редактор: Мария Барабашка