Водоподаването към града и околните села е спряно след проливните дъждове
Остава бедственото положение в Крумовград. Причината е спряното водоподаване към града и околните села след проливния дъжд преди два дни.
По данни на кмета на Крумовград Себихан Мехмед екипите на ВиК дружеството работят и правят всичко възможно водоподаването да бъде възстановено в максимално бързи срокове. Училищата и детските градини в общината отново ще работят присъствено, след като местната власт е осигурила водоноски и минерална вода.
Редактор: Мария Барабашка
