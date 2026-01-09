Снимка: iStock
ГДБОП дава съвети за това как да разпознаем неистинските банкноти
Прокуратурата и полицията разширяват разследванията за разпространение на фалшиво евро в страната. Към досегашните случаи в Кюстендил се прибавя и нов сигнал от Вършец, като и в двата града следите водят към игрални зали и казина.
► Случаите в Кюстендил
Разследването в Кюстендил започна, след като 27-годишен мъж предал в районното управление банкнота от 100 евро, получена като печалба в местно казино. „Със своите действия той попречи тази банкнота отново да бъде пусната в обращение“, подчерта Михаил Джаджаров, зам.-директор на ОДМВР-Кюстендил.
ГДБОП – със съвети как да разпознаем фалшиви еврови банкноти
Оказва се, че само седмица по-рано в града е имало други два подобни случая. В една от игралните зали е била заложена една банкнота от 100 евро, а в друга - четири банкноти със същия номинал. Лицата, прокарали неистинските пари, вече са установени и задържани.
► Случай във Вършец
Случаят във Вършец също е свързан с игрална зала. Местен жител е поставил банкнота от 50 евро в автомат за пари. Когато служителите отворили машината няколко дни по-късно, веднага забелязали подправената валута.
Началникът на РПУ-Вършец Иван Димитров обясни, че мъжът няма криминални прояви и твърди, че банкнотата му е била върната като ресто. „Тя е с много добро качество, но липсват холограмата и водният знак“, поясни Димитров.
► Как да разпознаем фалшивото евро
От ГДБОП предупреждават, че страната ни е в период на повишен риск от разпространение на фалшива валута. Експертите съветват да прилагаме метода „пипни, разгледай, наклони“:
Пипни: „Истинската евробанкнота издава специфичен звук при разклащане, докато фалшификатът звучи като обикновена хартия“, демонстрира главен инспектор Виктор Стоименов, началник сектор „Фалшификации“ в ГДБОП. Той обърна внимание и на релефните линии в двата края на банкнотите от серия „Европа“, както и на удебеляването в централния елемент, което често липсва при ментетата.
Разгледай: Трябва внимателно да се следи за наличието на воден знак и черната осигурителна нишка в средата на банкнотата.
Наклони: Холограмните елементи трябва да променят цвета или изображението си при промяна на ъгъла на светлината.
