Прокуратурата и полицията разширяват разследванията за разпространение на фалшиво евро в страната. Към досегашните случаи в Кюстендил се прибавя и нов сигнал от Вършец, като и в двата града следите водят към игрални зали и казина.

► Случаите в Кюстендил

Разследването в Кюстендил започна, след като 27-годишен мъж предал в районното управление банкнота от 100 евро, получена като печалба в местно казино. „Със своите действия той попречи тази банкнота отново да бъде пусната в обращение“, подчерта Михаил Джаджаров, зам.-директор на ОДМВР-Кюстендил.

Оказва се, че само седмица по-рано в града е имало други два подобни случая. В една от игралните зали е била заложена една банкнота от 100 евро, а в друга - четири банкноти със същия номинал. Лицата, прокарали неистинските пари, вече са установени и задържани.

► Случай във Вършец

Случаят във Вършец също е свързан с игрална зала. Местен жител е поставил банкнота от 50 евро в автомат за пари. Когато служителите отворили машината няколко дни по-късно, веднага забелязали подправената валута.

Началникът на РПУ-Вършец Иван Димитров обясни, че мъжът няма криминални прояви и твърди, че банкнотата му е била върната като ресто. „Тя е с много добро качество, но липсват холограмата и водният знак“, поясни Димитров.

► Как да разпознаем фалшивото евро

От ГДБОП предупреждават, че страната ни е в период на повишен риск от разпространение на фалшива валута. Експертите съветват да прилагаме метода „пипни, разгледай, наклони“:

Пипни: „Истинската евробанкнота издава специфичен звук при разклащане, докато фалшификатът звучи като обикновена хартия“, демонстрира главен инспектор Виктор Стоименов, началник сектор „Фалшификации“ в ГДБОП. Той обърна внимание и на релефните линии в двата края на банкнотите от серия „Европа“, както и на удебеляването в централния елемент, което често липсва при ментетата.

Разгледай: Трябва внимателно да се следи за наличието на воден знак и черната осигурителна нишка в средата на банкнотата.

Наклони: Холограмните елементи трябва да променят цвета или изображението си при промяна на ъгъла на светлината.