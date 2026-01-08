Снимка: iStock
-
Експерт: Хората да обменят левове в евро в банката, в която имат открита сметка
-
България се разплаща и с евро: Какво показват първите осем дни
-
Осми ден с евро: Как се справят търговците с връщането на ресто
-
МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава
-
Експерти: В България може да плащаме с евромонети, издадени от други страни
-
Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро
Службата предупреждава за зачестили опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци
От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” дадоха препоръки за това как да разпознаем фалшиви еврови банкноти. Службата предупреждава за зачестили опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци.
Сектор „Фалшификации“ при ГДБОП съветва гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.
Българи - сред най-добрите фалшификатори на пари: Как да познаем ментетата
Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.
Най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро, алармират от ГДБОП.
Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания „на ръка“.
Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити от всеки гражданин:
► гладка или лъскава хартия
► липса на релеф
► холограма без движение
► размазани водни знаци.
Кои са основните белези, по които лесно да разпознаем фалшиви евробанкноти
На първо място трябва да се спазва основнияt принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“! Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте, съветват от полицията. Експертите отправят препоръка към търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни