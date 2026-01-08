От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” дадоха препоръки за това как да разпознаем фалшиви еврови банкноти. Службата предупреждава за зачестили опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци.

Сектор „Фалшификации“ при ГДБОП съветва гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.

Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.

Най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро, алармират от ГДБОП.

Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания „на ръка“.

Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити от всеки гражданин:

► гладка или лъскава хартия

► липса на релеф

► холограма без движение

► размазани водни знаци.

На първо място трябва да се спазва основнияt принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“! Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте, съветват от полицията. Експертите отправят препоръка към търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите.

