Окръжният съд в Кърджали наложи мярка „задържане под стража“ на С. Х., привлечен като обвиняем за убийството на 86-годишен мъж от крумовградското село Горна Кула. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, предаде кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Възрастният мъж е починал вследствие на нанесени удари на спирка в селото на 7 януари. Сигналът за престъплението е подаден на тел. 112. Задържаният е 29-годишен мъж от същото село. Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Пловдив, допълват от прокуратурата.

