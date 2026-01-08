Разследват смъртта на 86-годишен мъж от кърджалийското село Горна Кула, съобщиха от полицията.

По първоначални данни около 10:30 часа на 7 януари в района на автобусната спирка в селото възрастният човек е бил нападнат и са били нанесени удари по главата и тялото му. Вследствие на това той е починал. Тялото е било транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в болницата в Кърджали.

Полицейски служители от РУ-Крумовград са установили и задържали за до 24 часа заподозрян за престъплението - 29-годишен жител на селото. Образувано е досъдебно производство. Дежурна оперативна група е извършила оглед. Работата по случая продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура в Кърджали.

