С искането на Румен Радев за референдум по темата за еврото видяхме ясно трупане на политически капитал. Оттогава виждаме в неговите послания именно това. Той е единственият голям заподозрян за това, че ще участва на предсрочните парламентарни избори. Такова мнение изрази в „Интервюто в Новините на NOVA” социологът Евелина Славкова от агенция „Тренд”.

„За него, ако реши да слезе на политическата сцена това да се яви на предсрочни парламентарни избори е много по-добро, отколкото да се яви например на първи местни избори”, допълни тя.

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Според нея на всички вече е ясно, че предсрочен вот ще има, въпросът е кога ще се проведе.

„Още по време на консултациите преди две седмици всяка една от политическите партии каза, че легитимността на това правителство е изчерпана. Когато първата политическа сила не иска да реализира мандат, много трудно втората или третата може да го направи”, поясни Славкова.

По думите й протестиращите срещу кабинета са постигнали целта си – неговата оставка.

„Хората от площада излязоха и казаха ние не харесваме никой от политическата класа, с концентрация в две определени партии. Не смятам, че ролята на протестите е да реализират и създават политически проекти. Тяхната роля е да сигнализират и покажат къде е проблемът”, заключи Славкова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова