Делото на големия български писател, интелектуалец и общественик, ще бъде почетено пред паметника му на булевард „Витоша”
Отбелязваме 163 години от рождението на Алеко Константинов, познат на поколенията с пътеписа си „До Чикаго и назад“ и вечния образ на бай Ганьо. Делото на големия български писател, интелектуалец и общественик, носещ прякора Щастливеца, ще бъде почетено днес пред паметника му на най-оживената пешеходна зона в сърцето на София – булевард „Витоша”. В събитието ще се включат учени, културни дейци и ученици.
Тъй като Алеко Константинов е основоположник и на организираното туристическо движение в България, пред паметника му ще прозвучат и прочутите йодлерови състави към хор „Планинарска песен”.
Оазис в града: Автобусна спирка във Варна се превърна в уютна стая с книги (ВИДЕО+СНИМКИ)
