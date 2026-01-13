Отбелязваме 163 години от рождението на Алеко Константинов, познат на поколенията с пътеписа си „До Чикаго и назад“ и вечния образ на бай Ганьо. Делото на големия български писател, интелектуалец и общественик, носещ прякора Щастливеца, ще бъде почетено днес пред паметника му на най-оживената пешеходна зона в сърцето на София – булевард „Витоша”. В събитието ще се включат учени, културни дейци и ученици.

Тъй като Алеко Константинов е основоположник и на организираното туристическо движение в България, пред паметника му ще прозвучат и прочутите йодлерови състави към хор „Планинарска песен”.

Оазис в града: Автобусна спирка във Варна се превърна в уютна стая с книги (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Ралица Атанасова