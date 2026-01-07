Новоизградена и нестандартно оформена автобусна спирка между квартал „Галата“ и местността Черноморец вече радва жителите и гостите на района. Спирка „Прибой“ се превърна в истински оазис за чакащите градски транспорт, като предлага комфорт и атмосфера, близка до домашния уют.

Инициативата е на местните жители, които обединили усилия, за да преобразят занемареното пространство и да го превърнат в приветливо и функционално място. Целта им е не само да подобрят условията за чакане, но и да създадат среда, която носи настроение и усещане за общност.

Снимка: БГНЕС

Новата спирка разполага с навес, удобни пейки и защитена зона, която предпазва от дъжд, вятър и силно слънце – проблем, който досега създавал сериозни неудобства, особено за възрастните хора и децата. Поставено е и информационно табло с разписанията на автобусните линии.

Мястото обаче впечатлява не само с практичността си. Вътре има картини, малка библиотека за свободен обмен на книги, а пространството около спирката е облагородено с градинка, засадена с дръвчета и декорирана с артистични инсталации от миди.

Снимка: БГНЕС

Спирка „Прибой“ се намира на ключова локация между жилищните зони и се използва ежедневно от десетки хора.

Редактор: Цветина Петкова