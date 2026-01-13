Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу двама мъже - на 39 и на 43 години, за грабеж, извършен чрез употреба на сила и заплаха. Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“, а заподозрените са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянния им арест. Потърпевшият е мъж с инициали В.Н.

Според събраните до момента доказателства Ц.Б. и М.Ц. са откраднали портфейл с пари, лични документи и банкови карти, както и спортни обувки. При грабежа те нанесли на жертвата множество удари с ръце и крака, повалили го на пода и продължили да го ритат. Били го и с дърво за огрев. Единият от заподозрените го стискал силно за гушата и повтарял: „Ще те убия“, твърдят още от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство. За такова престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Редактор: Мария Барабашка