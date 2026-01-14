Под надзора на Районната прокуратура в Монтана се извършва разследване за побой над местен адвокат. На потърпевшия е причинена средна телесна повреда.

Нападението е извършено на 13 януари 2026 г. на ул. „Г. С. Раковски“. В резултат на побоя потърпевшият е с фрактура на пръсти на ръката и с мозъчно сътресение.

След сигнала на мястото е извършен оглед. Разследващите работят по събиране на записи от камери за видеонаблюдение в района, както и по други действия, които да помогнат за изясняване на всички факти около случая.

От събраната до момента информация става ясно, че това не е първото посегателство срещу пострадалия. Този факт, както и професионалната му дейност, ще бъдат проверени в хода на разследването.

