Арестуваха мъж в Русе за притежание и многократно разпространение на порнографски материали, съобщиха от пресцентъра на МВР. За създаването им са използвани непълнолетни лица, предаде кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

При разследването са събрани данни и доказателства, че файловете са разпространявани в рамките на около година чрез популярно сред тийнейджърите онлайн приложение. Материалите са изпращани от личния акаунт на мъжа до ограничен брой потребители.

По време на полицейската операция, състояла се преди два дни в Русе, са конфискувани електронни устройства, в които са установени стотици материали с детска сексуална експлоатация. Мъжът е привлечен като обвиняем по образуваното досъдебно производство под надзора на Русенската районна прокуратура.

Редактор: Дарина Методиева