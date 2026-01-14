-
Радев: НС има нужда от време, за да направи изборни промени
-
Стефан Янев: Партиите не са готови за избори, нужни са нови политики
-
Проф. Огнян Минчев: Румен Радев има интерес политическата криза да се задълбочи
-
Димитър Ганев: Третият мандат няма да бъде реализиран, развръзката идва до дни
-
„Музеят на сглобката” – с нова експозиция
-
България стартира проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци
Лидерът на партията обаче подчерта, че той самият е против подобно решение
"ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето". Това написа лидерът на партията Бойко Борисов в публикация в своя Facebook профил.
"В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини", посочи Борисов. Лидерът на партията подчерта, че той лично е против промени в Изборния кодекс в "12 без 5 - непосредствено преди изборите".
Необходими ли са промени в Изборния кодекс и има ли време за реализирането им?Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни