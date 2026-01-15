-
Той подчерта, че от ПП-ДБ няма да постигнат желания от тях резултат от 121 депутата
Ако на терена няма нов политически играч, ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила, а не ПП-ДБ. Това каза лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той заяви, че "като демокрация, трябва да устояваме правото на хората да има избор как да гласуват". Според него сегашният вариант – с машина или хартия – е добър. Остава разговорът за тези секции, в които са по 300 души и не разполагат с машини, дали е възможно да бъдат доставени такива, допълни депутатът.
Той посочи, че настояването за машинен вот и машинно броене от страна на ПП-ДБ е много крайно и яростно, а причината е, че няма да получат очаквания от тях резултат от 121 народни представители след изборите и така ще има повод за нови протести.
Христов каза, че има тревога от гледна точка на това дали машините могат да бъдат манипулирани, или не. Също такива опасения има и при хартиен вот, допълни той.
Божидар Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове
Христов подчерта, че в Европейския съюз 1% от населението гласува с машини, а всички други с хартия.
Политикът беше категоричен, че парламентарните групи трябва да имат свои представители по време на изборния процес и при броенето на бюлетините, без значение дали става дума за отрязъци от машини или хартиени.
На финала на разговора политикът каза, че от ГЕРБ-СДС са се мобилизирали, за да бъде преодоляно недоверието, което сочи социологията. „Но не виждам покачване и в другите политически сили, които претендират за това да бъдат първа политическа формация. Ще бъдем първа политическа сила, в това няма съмнение”, завърши той.
Целия разговор гледайте във видеото горе.Редактор: Цветина Петрова
