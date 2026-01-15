Районната прокуратура в Кюстендил разследва грабеж, извършен в централната част на града. Кражбата е от 14 януари. Жена се движела по улица „Двадесети април“ в града, малко след като посетила банка. В чантата си тя носела 24 542 евро и портмоне с 30 лева. Внезапно била нападната от неизвестно лице, което издърпало чантата от ръката ѝ и избягало.

В хода на разследването са събрани доказателства, които сочат, че извършителят е 46-годишен мъж. Според прокуратурата той участвал в престъплението като помагач – наблюдавал жената още от банковия клон и я проследил през централната градска част до района на Драматичния театър.

По случая е образувано досъдебно производство. Повдигнати са обвинения и мъжът е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава, като полицията издирва и втория участник в престъплението.

Редактор: Дарина Методиева