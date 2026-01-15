Само за минута - и то формално, проучвателният мандат за съставяне на правителство се задържа в ръцете на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. И макар да беше интересно на кого президентът ще даде папката за съставяне на правителство с третия мандат, е кристално ясно, че отиваме на избори.

Кой ще задържи за известно време мандата, за да подреди кабинет, е любопитно не защото ще имаме правителство в този парламент, а защото този жест на президента към партия от 51-вото Народно събрание показва на кого се доверява, когато има право на избор, и кого потенциално приема за свой партньор, ако реши най-сетне да играе роля в българската политика и след като напусне „Дондуков“ 2.

Проф. Огнян Минчев: Румен Радев има интерес политическата криза да се задълбочи

Залогът сега са изборите. Ще гласуват ли онези, които напълниха площадите, не допуснаха приемането на бюджета и свалиха кабинета? Ще бъдат ли достатъчно активни избирателите, за да пренаредят властта? И ако не - ще могат ли онези, които не си говорят днес, да оправдаят участието си в следващи коалиции? Важно е и дали Румен Радев ще поиска мандат да „спасява“ хората от онези, срещу които вдигна ръка. Отговори на тези въпроси в предаването "Челюсти" по NOVA NEWS потърсиха политологът Цветанка Андреева и журналистът Александър Симов.

Андреева коментира думите на Румен Радев, че "ако го питат за партия, той вижда такава на антикорупционния консенсус" с думите: "Това е типична негова риторика. Според мен сега са го посъветвали, че трябва да вземе по-голяма част от протестния вот, за да има повече тежест с евентуалната негова партия. И той цели, чрез тази риторика, да хване всеки, който е против системата. Най-общо казано".

Ще участва ли държавният глава Румен Радев на изборите през пролетта

Според нея спокойно може "да гледаме на Радев като на политически лидер, който строи предизборната си стратегия". "Дали за тези избори или за следващи предсрочни - предстои да видим, но той говори като партиен лидер, който ще се явява на избори", подчерта политологът.

По думите на Симов чисто прагматично, ако някой има интерес от политическата криза, това е точно президентът Румен Радев. "Не го казвам като обвинение, а като реална оценка на ситуацията. Когато се задълбочат политическите противоречия и ако имаме още един мъртвороден парламент, какъвто се очертава да бъде, заради всички изказани думи, заявки и действия - то на последващите избори в обществото ще се надигне очакването, че трябва да има нещо ново, нещо различно, което да промени политическата ситуация", посочи той.

Димитър Ганев: Третият мандат няма да бъде реализиран, развръзката идва до дни

"От тази гледна точка аз лично не вярвам, че президентът ще излезе на избори сега. Разбира се, това е България - всичко може да се случи. Случват се всякакви експлозии и холивудски бомби, защото процесите не се водят от някаква ясна логика, а от дребни сметки. Но смятам, че в момента той няма интерес да се яви на избори, а може да го направи по-нататък. Честно казано, трудно мога да си представя такава ситуация, защото той самият ще предизвика конституционен парадокс", категоричен е Симов.

И обясни, че ако Румен Радев напусне президентския си пост преди края на мандата си, трябва да подаде оставка, а Илияна Йотова да довърши мандата. "Получава се една голяма неразбория. Аз смятам, че Радев като военен човек - не иска да предизвиква подобен хаос", заяви журналистът.

