След връщането и на втория проучвателен мандат България навлиза в нов етап на политическа несигурност, а ключовият въпрос остава кога президентът Румен Радев ще връчи третия мандат и дали страната ще върви към бързи избори. Според политолога проф. Огнян Минчев действията на държавния глава ще зависят не само от конституционната процедура, но и от негови собствени политически съображения.

В интервю за „Денят на живо“ проф. Минчев коментира, че президентът разполага с известна свобода във времето и може да избира дали изборите да се проведат в края на март, или след Великден – във втората половина на април. „Изторите зависят от това дали Радев иска да ускори процеса по назначаване на служебно правителство и организацията на изборите, или ще се опита да го забави до възможния максимум“, посочи той.

По думите на политолога темата за евентуално участие на президента Румен Радев в предстоящите избори остава изцяло в сферата на спекулациите. За да се случи подобен сценарий, трябва да са налице две условия – силна протестна вълна и стабилни политически съюзници в следващия парламент. „В момента не виждам изпълнението на нито едно от тези условия“, заяви Минчев.

Той подчерта, че протестиращите, които излизат на улицата, нямат ясна партийна принадлежност и поведението им на избори е трудно предвидимо. „Не виждам и никакви сериозни приготовления от страна на Радев или негов екип за активно участие в политическия терен“, добави политологът.

Според него обаче политическата линия на държавния глава от години е насочена към задълбочаване на кризата. „Независимо дали говорим за партиен проект, или за идея за президентска република, политическата стратегия на Радев е свързана със задълбочаваща се институционална криза, в която той остава единствената стабилна и легитимна фигура“, коментира Минчев.

Общи интереси между президента и ПП–ДБ

По отношение на отношенията между президента и „Продължаваме Промяната – Демократична България“ проф. Минчев отбеляза, че между тях съществуват краткосрочни и средносрочни общи интереси. Сред тях са изборът на служебен премиер и начинът на провеждане на предстоящия вот. „Има индикации, че и Радев, и ПП–ДБ настояват за избори, проведени изцяло с машини и с максимално използване на софтуерното отчитане“, посочи той.

Политологът сравни поведението на президента с това на Симеон Сакскобургготски преди изборите през 2001 г. – пълна липса на предварителна информация и изненадващо решение в последния момент. „Радев не го казва директно, но се държи по абсолютно същия начин“, каза Минчев.

Споровете за изборните правила

Професорът беше категоричен, че промяната на Изборния кодекс непосредствено преди вот е „нелегитимен и опасен подход“. „Процедурите и технологиите имат значение, но най-важни са политическата отговорност и съгласието между основните политически сили. Политическата борба за начина на провеждане на изборите е абсурдна и контрапродуктивна“, подчерта той.

Може ли парламентът да работи

Според проф. Минчев въпреки дълбокото противопоставяне, парламентът е длъжен да продължи да работи до изборите заради действащите конституционни промени. Въпреки това той изрази сериозен скептицизъм, че настоящото Народно събрание е способно да взима смислени решения по ключови национални въпроси.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова