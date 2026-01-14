Лидерът на „Продължаваме Промяната" Асен Василев се усъмни в манипулация на машините от страна на председателя на „Информационно обслужване" Николина Найденова.

Той подчерта, че шефът на дружеството, което се занимава с конфигурацията на машините, не е сменян от времето на второто правителство на ГЕРБ. „Ако от ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да ръководи „Информационно обслужване", дали той манипулира и дали въобще могат да бъдат манипулирани машините, така че да се спре с тази опорка и да се върнем към 100% гласуване с машини", посочи Василев.

Той припомни, че със 100% машинно гласуване три различни партии спечелиха изборите преди години. Василев каза, че правителството на Борисов е направило обществената поръчка и е избрало машините за гласуване. Ако сега не им харесват, защо са ги избрали тогава, попита още той.

От „Информационно обслужване" излязоха с остра позиция относно твърденията на председателя на „Продължаваме Промяната“, които нарече манипулативни и откровени лъжи.

„На компанията никога не е възлагано и никога не е изпълнявала действия по конфигуриране на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частна фирма. „Информационно обслужване" никога не е получавало възлагане и никога не е изпълнявало действия по проверка на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частната фирма", категорични са от дружеството.

Оттам припомнят, че от въвеждането на машинния вот в България през 2014 г. досега доставчик на машините за гласуване, осигуряването на тяхната техническа поддръжка, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване е частната компания „Сиела Норма“, която е единствен партньор на производителя „Смартматик“ за България.

„Информационно обслужване" уточнява още веднъж, че съгласно Изборния кодекс дружеството е изпълнител единствено и само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване. „Информационно обслужване" изразява надежда, че в поредната предизборна ситуация в страната, народните представители, тези които пишат Изборния кодекс, и тези, които коват законите, ще се информират коректно за фактите, свързани с изборния процес и ангажиментите на всеки един участник в него.

„Крайно време е да се спрат политическите спекулации, които водят само до продължаващо подкопаване на доверието в изборния процес в страната. Не е случаен фактът, че от проведените парламентарни избори през 2021 г. досега броят на българските граждани, които упражняват правото си на глас, е намалял с близо 750 000. „Информационно обслужване" няма да позволи да бъде въвличано в очевидно започналата вече предизборната кампания, когато това се прави чрез манипулации, внушения и лъжи", отбелязват от дружеството.

