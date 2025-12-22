Едно от най-обсъжданите политически съмнения в последните седмици е дали президентът Румен Радев ще направи крачка към активна партийна политика и ще се появи на изборите през пролетта. Как пренареждат съществуващите хипотези настоящия политически хаос?

Повод за дускусии стана учредяването на партия „Трети март“, която още в първите си публични заявки посочи Румен Радев като свой неформален лидер. Реакцията от президентската институция обаче беше категорична – държавният глава се разграничи напълно от формацията, като определи организаторите ѝ като „измамници и подставени лица на олигархията“.

Според PR експертът Максим Бехар това не е спонтанен политически процес, а целенасочена атака. Той подчерта, че ако Радев е имал намерение да създава партия, „щеше да го заяви ясно и открито“.

В ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS журналистът Людмил Илиев коментира, че по-изненадваща е не появата на подобни формации, а че това не се е случило по-рано.

Бехар изключи възможността Радев да участва в избори още тази пролет. По думите му липсва ключовият фактор – реална партийна инфраструктура. „За да печелиш избори, трябва да имаш силни структури, хора по места. Това не се изгражда за няколко месеца. Не мога да си представя президентът да подаде оставка и да скочи в неизвестното“, посочи пиар експертът и допълни, че подобен ход би бил политически нелогичен в условията на криза.

Въпреки това той не изключи друга хипотеза – Радев да опита модел, подобен на този на Георги Първанов, и да основе политическа формация след края на мандата си. „Няма смисъл да остави всичко сега, но мисля, че ще опита да основе партия след това“, прогнозира Бехар.

Илиев подчерта, че независимо дали го признава, или не, президентът вече е част от активния политически живот. „Той се е превърнал в политически фактор. Проблемът е, че не знаем какви са намеренията му“, каза Илиев. Според него това мълчание създава напрежение и спекулации и „отваря пространство за интриги и неясни политически субекти“.

В същото време Илиев беше категоричен, че евентуална заявка за партийно участие точно сега би имала обратен ефект. „Той ще потвърди всичко, което ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" твърдят – че използва президентството като платформа за бъдеща политическа кариера“, каза журналистът. По думите му президентът може да изразява политически позиции, но не и да „залита партийно“.

По отношение на предстоящите избори прогнозата на Максим Бехар е, че „ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ ще запазят позициите си“, а в парламента може да влязат „още един, два, най-много три нови играчи“.

Според него протестите от последните седмици не са успели да произведат реална политическа алтернатива. „Имаше хора, имаше енергия, но нямаше политическа проекция“, обобщи той.

