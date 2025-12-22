В началото на ноември държавният глава Румен Радев заяви, че „Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“. Това се казва в становище на президентството.

Тази позиция следва събитията от 20 декември, когато в Несебър беше създаден инициативен комитет на Движение „Трети март” . Задачата му е да стартира процедурата по свикването на конгрес, на който да бъде учредена политическа партия „Трети Март”. По думите на хора от движението броят им наброява 5000 души.

Въпреки че преди време президентът Румен Радев се дистанцира от тях, от там заявиха подкрепа за него и го определиха като свой "неформален лидер".

Редактор: Цветина Петкова