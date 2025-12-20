Инициативен комитет на Движение „Трети март” беше създаден днес в Несебър. Задачата му е да стартира процедурата по свикването на конгрес, на който да бъде учредена политическа партия „Трети Март”. Това обявиха от движението, което, по думите им, наброява 5000 души.

Въпреки че преди време президентът Румен Радев се дистанцира от движението, от там днес заявиха подкрепа за него.

“Изцяло подкрепяме политиката на президента Румен Радев. Приемаме го като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от политическата и икономическа криза, в която в момента се намира”, коментира председателят на движението Тихомир Атанасов.