Мярка идва след многобройни сигнали от жители на града

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде принудителна мярка за спиране на производство на линия частици от дървени плоскости.  Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството. 

ЗаводСнимка: Мартин Георгиев, NOVA

Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град. 
 

