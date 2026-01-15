Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде принудителна мярка за спиране на производство на линия частици от дървени плоскости. Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град.

