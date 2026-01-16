Манастирът „Свети Георги” над пловдивското село Белащица стана обект на три дръзки кражби в рамките на седем дни. Набезите са извършени в празничния период около Нова година, а двете жени, които постоянно пребивават в обителта, живеят в постоянен страх.

Домакинята на манастира Елена Димитрова разказа, че първият обир е станал на 28 декември сутринта, когато са задигнати парите от службите и свещите. Вторият е бил на 31 декември, а третият – на 3 януари, когато е разбита и вратата на параклиса. По думите ѝ откраднатата сума е около 500-600 лева.

Местните жители подозират млад мъж от селото. Елена Димитрова сподели, че се е усъмнила в него, след като в деня на една от кражбите той ѝ поискал пари назаем. Полицията го е отвела за разпит, но бил пуснат веднага, тъй като не признал за деянието.

Кметът на Белащица Трендафил Бакалов потвърди, че вече са предприети мерки за сигурност. В манастира са поставени нови камери и е монтирана система за охрана (СОТ), за да се предотвратят бъдещи посегателства.

Игуменията на манастира - монахиня Фотиния, заяви, че извършителите нямат страх и срам от Бога, но се надява, че засиленото видеонаблюдение ще бъде добра превенция.

