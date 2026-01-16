Двама пенсионери от кюстендилското село Лозно станаха жертва на крадци, които ги издебнали, докато обръщат в евро голяма сума пари. После ги последвали и единият от извършителите издърпал чантата, в която имало близо 25 000 евро.

Разследването сочи, че двамата нападателите са братя. Единият е издебнал жертвите, а другият е извършил фактическата кражба. В момента полицията е задържала мъжът, който е проследил двамата пенсионери. Този с парите обаче продължава да е на свобода.

Разследват грабеж на над 24 хиляди евро в Кюстендил, има задържан

Арестът е станал, след като властите са използвали дрон с термокамера и са го забелязали, залегнал в канавка.

„Бях при хората. Здравословно са добре, но са стресирани. Не са предполагали, че може да им се случи”, заяви кметът на село Лозно Пламен Матуски.