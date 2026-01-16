Единият нападател е засечен с дрон с термокамера и задържан

Двама пенсионери от кюстендилското село Лозно станаха жертва на крадци, които ги издебнали, докато обръщат в евро голяма сума пари. После ги последвали и единият от извършителите издърпал чантата, в която имало близо 25 000 евро.

Разследването сочи, че двамата нападателите са братя. Единият е издебнал жертвите, а другият е извършил фактическата кражба. В момента полицията е задържала мъжът, който е проследил двамата пенсионери. Този с парите обаче продължава да е на свобода.

Разследват грабеж на над 24 хиляди евро в Кюстендил, има задържан

Арестът е станал, след като властите са използвали дрон с термокамера и са го забелязали, залегнал в канавка.

„Бях при хората. Здравословно са добре, но са стресирани. Не са предполагали, че може да им се случи”, заяви кметът на село Лозно Пламен Матуски.  

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking