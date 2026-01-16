При връщането на последния проучвателен мандат, слез изменението на Конституцията, вече няма срокове. Президентът трябва да направи консултации с парламентарните групи, макар че вече е правил такива преди Нова година. Какво ще дискутира сега с тях? Кой ще избере за служебен премиер от „домовата книга” ли? Тук парламентарните групи нямат отношение. Румен Радев трябва да прегледа списъка с възможните варианти, за да стане ясно дали някои би се съгласил да стане министър-председател. След което трябва да направи консултации с хората, които могат да заемат този пост. След това, по предложение на новия служебен премиер, президентът да назначи служебно правителство. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той уточни, че Конституцията казва, че президентът първо назначава служебно правителство, след което назначава избори в двумесечен срок.

По думите на преподавателя в „домовата книга” има човек, който ще се съгласил да поеме поста служебен премиер, но подчерта, че не визира Димитър Главчев.

Киров коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс. Според него въвеждането на нов тип машини е „художествена самодейност”, каза той, визирайки сканиращите устройства. Преподавателят посъветва да не се правят промени в Кодекса, защото има риск проблемите да станат по-големи. „Това са хора, които нямат капацитет да извършат наложителни и целесъобразни промени в изборния процес”, заяви той.

Редактор: Цветина Петрова