Да помогнем на Никола - баща на три деца и съпруг, на 39 години. След внезапно влошаване на здравословното му състояние и дни на лутане из болници в България без ясна диагноза, се налага да потърси спешно помощ в Турция. Там, след подробни изследвания и биопсия, лекарите поставят тежката диагноза – остра левкемия.

По време на болничния престой е установено и допълнително усложнение – инфлуенца, съпроводена с висока температура и фебрилна неутропения, което е изключително рисково състояние при пациенти с онкологични заболявания. Образните изследвания не показват пневмония, което дава възможност за навременно лечение.

Медицинският екип е категоричен, че лечението трябва да започне незабавно. Заболяването е агресивно, но е открито в много ранен етап, което дава реален шанс за пълно излекуване.

На Никола му предстои дълъг, тежък и изтощителен лечебен процес, който изисква постоянен контрол, специализирана терапия и значителни финансови средства. Сумата за лечението - 267 000 евро, обаче е непосилна за неговото семейство.

"Никола иска да живее. Той иска да бъде до децата си, да ги види как растат, да бъде тяхна опора и пример. Иска да се върне към живота, който обича и който болестта се опитва да му отнеме", споделя съпругата му Габриела.

"Затова днес се обръщам към вас с искрена молба за помощ. Всяко дарение, независимо от размера му, е шанс за лечение, време и бъдеще. Ако нямате възможност да помогнете финансово, моля ви да споделите кампанията, защото понякога именно едно споделяне достига до човека, който може да спаси живот", пише още младата жена с огромна болка, но и с надежда и вяра в добротата и съпричастността.

Нека заедно дадем шанс на Никола да се пребори с болестта!

Дарения може да направите в платформата pavelandreev.org ТУК .

Редактор: Цветина Петрова