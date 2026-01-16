Доживотна присъда постанови Окръжният съд в Добрич за 33-годишния Марин Добрев, който прободе смъртоносно 56-годишен мъж на 7 март 2024 година в градския парк. Съдебният състав призна вината му и за опит за убийство на друг гражданин, отново прободен с нож, през февруари същата година. Според обвинителния акт, подсъдимият без причина е насочил агресията си към потърпевшите.

Дни преди убийството в Добрич: Заподозреният намушкал и друг мъж

Припомняме, че Марин Добрев е бил наркозависим и нееднократно е въдворяван в психиатрични заведения, но съдът е категоричен, че може да носи отговорност за действията си. След убийството, което предизвика широко обществено недоволство, бяха организирани и протести в Добрич.

Кореспондент: Надежда Карапанчева

Редактор: Ралица Атанасова