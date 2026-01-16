С феерия от звук и светлина в Перник беше открито тазгодишното издание на най-големия маскараден фестивал в Европа – XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“. Огънят на фестивала, символ на традицията, беше запален от кмета на община Перник Станислав Владимиров, министъра на външните работи Георг Георгиев, изпълнителния директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа Ирена Тодорова и президента на ФЕКГ Ларс Алгел.

Снимка: БГНЕС

„Започва най-големият зимен фестивал в Европа, нашата марка. Перник е „Сурва“, заяви кметът Владимиров. Той призова перничани и гостите на града да се потопят в магията на фестивала, където през двата уикенда ще дефилират хиляди сурвакари, кукери и бабугери, вложили душата си в изработката на маските и костюмите, за да прогонят злото и да посрещнат доброто.

Президентът на ФЕКГ Ларс Алгел поздрави Перник за шестдесетата годишнина на фестивала и подчерта неговото международно значение. „Сурва" е най-мащабното маскарадно събитие в Европа, привлича хиляди български участници и международни групи. През 2009 г. Перник беше обявен за Европейска маскарадна столица, а миналата година – за световен център на маскарадните традиции“, каза Алгел.

Снимка: БГНЕС

Министърът на външните работи Георг Георгиев подчерта, че фестивалът е носител на българската културна идентичност и благодари на ЮНЕСКО за подкрепата. „Да живее България, да живее Перник, да живее „Сурва". Бъдете горди, защото сте носители на една прекрасна традиция“, каза той.

От името на ЮНЕСКО Ирена Тодорова поздрави организаторите и посочи, че фестивалът е глобален празник и мост към различните култури. „Сурва" доказва, че традициите могат да обединяват хората и да бъдат световно наследство“, добави тя.

Снимка: БГНЕС

Официалното откриване включваше спектакъла „Легенда на първия Сурвакар“ – сценична адаптация по произведението „Легенда за първия кукер“. В него участваха над 250 артисти от ансамблите „Граовска младост“, „Граово“ и „Чинари“, ученици от Националното училище по танцови изкуства, група „Етнотикс“, трио „Булгарина“ и сурвакари от селата Ярджиловци и Габров дол. Огнено шоу „Палячи“ запали огъня на Сурва, а финалът бе белязан от авторско акробатично шоу с режисьор Луиза Душкова, специални ефекти и грандиозно пиротехническо шоу. Сценарист, хореограф и режисьор на спектакъла е Асен Павлов, а музиката е дело на Кирил Добрев и Петър Миланов.

Церемонията беше водена от Елизабет Методиева и актьора Дарин Ангелов.

Редактор: Дарина Методиева