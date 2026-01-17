Глоба от 100 лева трябва да плати зъболекарката Десислава Георджева, която извърши стоматологичната интервенция, след която почина 6-годишният Ангел от Белащица, предава "24 часа". Това е част от общото наказание, наложено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Втората глоба, която беше четирикратно по-голяма, беше отменена от Районния съд в Пловдив.

Инцидентът се случи през април миналата година. Той провокира вълна от възмущение сред обществеността и протестни действия. В началото на юни прокуратурата повдигна обвинение срещу анестезиолога д-р Пламен Мандев за нарушение на основни медицински правила. Според държавното обвинение смъртта на детето е вследствие на лекарска грешка. Д-р Мандев беше пуснат под гаранция от 3000 лева.

