Всеки от нас се стреми към добро здраве, информира се и търси най-добрите решения за себе си. По пътя обаче има и скрити рискове, които често остават незабелязани, особено когато става дума за бъбречното здраве. Нефролозите най-често се сблъскват с последствията от тези проблеми. За ежедневните навици, които могат да увредят бъбреците, както и за най-честите инфекции през зимния сезон коментира нефрологът проф. Борис Богов в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите му, през зимата най-често в нефрологичните кабинети постъпват пациенти със съпътстващи заболявания, които улесняват развитието на бъбречни инфекции. „Става дума както за хора с по-сериозни хронични бъбречни заболявания и имунни проблеми, така и за пациенти с коморбидности. В същото време се увеличават и случаите на грип, което допълнително утежнява състоянието на бъбречно болните”, обясни проф. Богов.

Най-честите симптоми на бъбречните инфекции включват често и болезнено уриниране, повишена температура, фебрилитет и болки в кръста. „Това са оплакванията, които най-често водят пациентите при нас”, допълни специалистът.

Според проф. Богов се наблюдават три основни възрастови пика при бъбречните инфекции – при деца между 6 и 10 години, жени между 20 и 30 години и хора над 65-годишна възраст. „При по-възрастните пациенти, особено при мъжете, уроинфекциите често са свързани с доброкачествената хиперплазия на простатата”, уточни той.

Лечението обикновено е свързано с прием на антибиотици, но специалистът подчерта, че прибързаното им назначаване е грешка. „Антибиотичното лечение трябва да бъде добре преценено и съобразено с резултатите от стерилна урина. Самолечението също е сериозен проблем, макар че въвеждането на електронните рецепти ограничи тази практика”, каза проф. Богов.

Имунната система под натиск: Какво трябва да знаем в разгара на грипа

По думите му след приключване на антибиотичната терапия, която обичайно продължава между 7 и 10 дни, е задължително да се направят контролни изследвания. „Четири-пет дни след края на лечението трябва да се изследва урина за наличие на бактерии и възпалителни маркери, за да сме сигурни, че инфекцията е напълно овладяна”, подчерта нефрологът.

През зимата допълнителни рискови фактори са студът, по-ниският прием на течности, тежката храна и алкохолът по празниците. „При възрастните хора проблем представлява и прекомерната употреба на нестероидни противовъзпалителни средства, които могат да влошат бъбречната функция”, предупреди проф. Богов. Според него приемът на достатъчно вода, подходящото облекло и умереният начин на живот са ключови за превенцията.

В края на разговора проф. Борис Богов сподели и своята лична рецепта за здраве. „Здравословна храна, достатъчен прием на вода, около 1800-2000 мл дневно, поне 30 минути движение всеки ден и задължително положителни емоции”, заключи той.