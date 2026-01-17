Снимка: iStock
Във Варна са наложени глоби за близо 21 000 евро при неправилно ценообразуването
Неизрядните търговци, нарущаващи закона след влизанено в евро, очакват по-тежки санкции от две институции. Това обявиха по време на проверки в Шумен от Националната агенция за приходите.
В региона вече са извършени 44 инспекции, като не са установени нарушения. В обхвата на териториалната дирекция Варна са направени над 300 проверки. За установените 12 нарушения са издадени глоби за близо 21 000 евро.
НАП и КЗП засилват проверките във Варна
„Ние снемаме цените на обектите, които посещаваме. Там, където установим нарушение, продължаваме да следим тези търговци. Ако това некоректно поведение продължи, може да бъдат наложени допълнителни санкции, както от страна на НАП, така и от страна на КЗП”, заяви за дирекция „Комуникации” на НАП Анна Митова.Редактор: Ивайла Маринова
