Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за еврото. Този път инспекторите проверяваха за необосновано повишение на цените в обекти в търговски центрове на територията на Варна. От приходната агенция поставят акцент върху сферата на услугите - козметични и фризьорски салони, паркинги и фитнес центрове. От началото на годината общият брой на санкционираните търговци е близо 120.

Богомил Николов: Контролът върху цените е засилен, гражданите да подават сигнали

„Във Варненска област са направени 187 проверки, а в целия обхват на ТД-Варна вече са над 300. Установените нарушения по Закона за въвеждане на еврото са 12 към момента. Наложените наказателни постановления са 8 - на стойност 20 800 евро. Проверяваме основно по сигнали на гражданите”, посочи говорителят на НАП Анна Митова.