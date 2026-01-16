Снимка: iStock
-
Скрити рискове у дома: Зарядните устройства и правилната реакция при пожар
-
Хулио Иглесиас: Обвиненията срещу мен за сексуално насилие са абсолютно безпочвени
-
Откриха тяло на мъж в река Бистрица
-
Спортни новини (16.01.2026 - обедна)
-
Подходящи условия за планински и ски туризъм в Пампорово
-
Таван на цените на горивата: В полза на обществото или предизборна кампания
Установени са 12 нарушения по Закона за въвеждане на еврото
Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за еврото. Този път инспекторите проверяваха за необосновано повишение на цените в обекти в търговски центрове на територията на Варна. От приходната агенция поставят акцент върху сферата на услугите - козметични и фризьорски салони, паркинги и фитнес центрове. От началото на годината общият брой на санкционираните търговци е близо 120.
Богомил Николов: Контролът върху цените е засилен, гражданите да подават сигнали
„Във Варненска област са направени 187 проверки, а в целия обхват на ТД-Варна вече са над 300. Установените нарушения по Закона за въвеждане на еврото са 12 към момента. Наложените наказателни постановления са 8 - на стойност 20 800 евро. Проверяваме основно по сигнали на гражданите”, посочи говорителят на НАП Анна Митова.
Последвайте ни