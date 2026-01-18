Всеки от нас започва Новата година с цели, които поставя пред себе си. А целта на 77-годишния ултрамаратонец Ради Милев е да подобри 7 световни рекорда. Денят му започва със стотици коремни преси и въпреки студа или дъжда със 40-километрово бягане.

За първи път един от най-известните ултрамаратонци в България показва публично своите купи и медали. "Не съм ги броил", споделя той.

Милев не брои и пробяганите до този момент километри, защото "бяга, откакто се помни". През 2025г. постави поредния световен рекорд за 6-дневно бягане край езерото Балатон. "Така подобрих рекорд на австралиец, който от 30 години никой не беше успял да надмине", разказва Ради Милев.

Ултрамаратонецът Ради Милев подобри 30-годишен рекорд на състезание в Унгария



Започва да подобрява рекорди преди 16 години. "Началото е в Ню Йорк през 2009 година. Имам купа от оттам. Тогава на 60-годишна възраст станах трети в общото класиране", спомня си ултрамаратонецът.

От тогава български са близо 10 рекорда. "Много хора са се опитвали. Например, един от конкурентите има 24 опита за 48 часа да подобри моя рекорд, но все още не го е направил", радва се Милев.



През тази година той планира да подобри 7 рекорда, половината от които са подобрения на негови лични. Първо ще бяга в Милано през март. Сследващото бягане е в София, където ще измине 1000 километра и бягайки ще отпразнува своя рожден ден.

