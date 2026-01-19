Цените на златото и среброто достигнаха рекордни нива, докато повечето фондови пазари отбелязаха спад. Това се случва, след като Доналд Тръмп поднови опасенията от търговска война, заплашвайки няколко европейски държави с мита заради тяхната опозиция срещу покупката на Гренландия от САЩ.

Цената на златото, което е ключов актив в периоди на нестабилност, достигна пик от 4690,59 долара, а тази на - 94,12 долара.

На пазарите на акции Токио, Хонконг, Шанхай, Сидни, Сингапур и Уелингтън отбелязаха спад, въпреки че в Сеул и Тайпе имаше печалби. Европейските и американските фючърси се понижиха. Доларът също бележи спад спрямо останалите валути. Еврото, британският паунд и йената се повишиха.

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически спорове този месец, като настоя, че Вашингтон иска да поеме контрол над северноатлантическия остров заради националната си сигурност.

На 17 януари, след като преговорите не успяха да разрешат „фундаменталното несъгласие“ относно датската автономна територия, той обяви, че от 1 февруари ще наложи нови 10-процентни мита на осем държави заради отказа им да се подчинят на неговите искания. Става дума за Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия. Въпросните мита ще се увеличат до 25% от 1 юни, ако позицията на страните не се промени. Тази мярка позволява ограничаване на вноса на стоки и услуги в ЕС, пазар от 27 държави с общо население от 450 милиона души.

Изявлението предизвика незабавна реакция. Споменатите държави излязоха с обща декларация, в която се казва: „Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала“.

Редактор: Цветина Петкова