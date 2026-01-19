Общински съветници от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ обвиниха „Столичен автотранспорт“ в обществена поръчка за доставка на автобуси втора употреба на завишени цени. Те твърдят, че се предлагат 25 автобуса на старо за градския транспорт на София на средна цена от близо 100 хил. евро всеки, които се оказало, че струват по 9 900 евро. Общинските съветници посочват, че са открили реалните цени по номера на рамата на автобусите в офертата, която е избрана на първо място.

В позиция от тази сутрин до медиите обаче от дружеството твърдят, че няма да закупят автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. И още - няма да бъдат подписвани договори за автобуси, които не са в оптимално добро състояние.

"Изпълнителният директор на "Столичния автотранспорт" е заявил, че няма да подпише договор. Въпросът е защо на 23 декември той е подписал решението за избор на изпълнител и чак днес, в деня на пресконференцията, без да казваме за коя обществена поръчка ще говорим, той изведнъж се сеща, че няма да подпише. За конкретната поръчка е важно и кой е подготвил документацията. С елементарни проверки се вижда, че за 100 хиляди евро, колкото е прогнозната стойност на автобусите, може да се закупят автобуси, които са 2016-2017 година, на 400 хиляди км пробег, с Евро 6. Въпреки това, те залагат прогнозна стойност от 100 хиляди евро, възможност за автобуси Евро 5, които са много по-замърсяващи, да бъдат след 2007 г. и до 750 000 км", заяви общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

Редактор: Цветина Петрова