Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поздрави България за приемането на страната в еврозоната по време на откриването на пленарното заседание в понеделник.

"На 1 януари България прие еврото. Това е момент на гордост за България и за Европа. Това улеснява ежедневието и открива нови възможности за хората и бизнеса", заяви тя.

Председателят на Европейския парламент: Добре дошла в еврото, България!

"Този парламент сърдечно приветства България в семейството на еврозоната. Поздравления! Честито и добре дошли", каза още Мецола.

Редактор: Цветина Петрова