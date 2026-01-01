Поздравления към България за новата година и новата валута дойдоха и от политиците в Европа.

Още в първия час на 2026 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола написа: Добре дошла в еврото, България!

Bulgaria, welcome to the Euro! 🇪🇺🇧🇬



Добре дошла в еврото, България! 🇪🇺🇧🇬 pic.twitter.com/21Lw02W5rG — Roberta Metsola (@EP_President) December 31, 2025

А еврокомисарят Валдис Домбровскис написа следното: Знаем, че промяната може да бъде трудна, но този път промени страната ви към по-добро.

Последните секунди до влизането на страната ни в еврозоната бяха отброени със специална прожекция върху сградата на Европейската централна банка във Франкфурт.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че присъединяването на България към Еврозоната е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и че тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло.



Редактор: Цветина Петкова