Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Валдис Домбровскис: България вече е в сърцето на Европа
-
Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас
-
Димитър Радев: Еврото не е само валута, то е знак за принадлежност
-
Часове преди еврото: Проверки за цените на храните в Перник
-
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Еврото ще подсили още повече гласа ви в Европа
-
Нова година с нова валута: Какво трябва да знаем за смяната на лева и какви са очакванията на експертите
Европа ни приветства като 21-вия член на еврозоната
Поздравления към България за новата година и новата валута дойдоха и от политиците в Европа.
Още в първия час на 2026 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола написа: Добре дошла в еврото, България!
Bulgaria, welcome to the Euro! 🇪🇺🇧🇬— Roberta Metsola (@EP_President) December 31, 2025
Добре дошла в еврото, България! 🇪🇺🇧🇬 pic.twitter.com/21Lw02W5rG
А еврокомисарят Валдис Домбровскис написа следното: Знаем, че промяната може да бъде трудна, но този път промени страната ви към по-добро.
Последните секунди до влизането на страната ни в еврозоната бяха отброени със специална прожекция върху сградата на Европейската централна банка във Франкфурт.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че присъединяването на България към Еврозоната е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и че тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло.
Последвайте ни