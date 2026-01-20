Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на 46-годишен мъж, заканил се с убийство на съпругата си.

Събраните доказателства сочат, че на 18 януари, пред заведение в търговски център в столицата, обвиняемият заплашил половинката си, като ѝ казал: „Няма да те оставя на спокойствие, ще те залея с киселина, ще те очистя“. Тя подала сигнал в полицията.

Предвид възможността да извърши друго престъпление, мъжът е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

