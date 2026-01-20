„Общественото очакване е напомпано с новоизгряваща звезда. Макар че Радев е в българската политика в последните години, на парламентарната сцена това е нова формация”. Това каза бившият председател на Народното събрание Михаил Миков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той заяви, че очаква по-скоро да види каква политическа платформа ще има тази коалиция и кои партии ще бъдат в основата ѝ. Миков коментира още, че Илияна Йотова има всички качества да преведе страната в тази година, в която още не е ясно какви възможни парламентарни коалиции ще се формират.

Политическите реакции след оставката на Румен Радев

Бившият председател на НС очерта приликите и разликите между влизането в политиката на президента в оставка Румен Радев и Симеон Сакскобургготски. „Приликата е в това, че няма създадена политическа партия, а ще се разчита за участие в изборите на коалиция от вече регистрирани партии. Това, което е по-различно, е, че тук няма голяма изненада. Говори се от една-две години”, каза Миков и допълни, че сега политическият живот е различен в сравнение с тогава. „Тогава партиите имаха политически платформи, споровете се въртяха повече около политика. Днес политиката е на личностна основа”, каза той.

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

„Тогава изборите бяха редовни, докато сега изборите са предсрочни и то като част от един цикъл.Тогава се появи центърът в българското политическо пространство. Днес, поради липсата на ляво и дясно, трудно можем да говорим за център”, коментира още Миков.

