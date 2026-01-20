След оставката на президента Румен Радев, въпросът ще представи ли свой политически проект стана една от най-коментираните теми в публичното пространство. В „Интервюто в Новините на NOVA” политолозите Любомир Стефанов и Милен Любенов анализираха мотивите на държавния глава да направи тази крачка точно сега.

Според политолога Стефанов моментът на излизане на Радев на активната партийна сцена не е случаен.

„Вероятно той е усетил, или му е било подсказано от хората около него, че политическият влак може да отмине. Възможности като тази не се появяват често. Това е моментът, в който той е преценил, че трябва да направи решителен и дори драматичен жест, който да му донесе позитиви“, смята той.

„Подозирам, че това, което Румен Радев ще ни сервира, ще бъде фокусирано изцяло върху неговата фигура. Той ще се опита да създаде илюзията, че гражданите гласуват пряко за него. Но това не са президентски избори“, посочи още политологът.

По думите му българските избиратели вече са по-зрели и осъзнават, че парламентарните избори изискват не само лидер, а силен екип.

„Мисля, че българските граждани станаха достатъчно грамотни, за да различават президентския от парламентарния вот. Те знаят, че са нужни парламентарно мнозинство, екип от хора за министри, председатели на комисии и качествен законодателен състав“, допълни Стефанов.

Политологът Милен Любенов направи сравнение с навлизането на Симеон Сакскобургготски в политиката през 2001 г.

„Това сме го виждали много пъти назад във времето. През 2001 г. Симеон Сакскобургготски създаде Националното движение само няколко месеца преди парламентарните избори и се включи в тях почти без традиционна кампания. Вероятно Радев разчита на подобен ефект“, коментира Любенов.

Той прогнозира, че евентуална нова формация около президента има сериозни шансове да се представи успешно.

„Мисля, че, ако има формация, тя вероятно ще бъде победител на следващите избори. Големият въпрос обаче е с какво мнозинство. Вероятно целта, която си поставя Радев, е да се доближи до абсолютното мнозинство“, каза Любенов.

