Партия „Величие“ подаде сигнал до прокуратурата и редица институции за тежко нападение срещу свой представител в Гоце Делчев. Става дума за инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на формацията за града, пише БТА.

По данни на партията Жулев е бил нападнат и пребит с дървени пръти, като по време на инцидента са му отправени преки смъртни заплахи. От „Величие“ твърдят, че има данни и за опит за тежко престъпление срещу личността. Нападателите са изричали реплики като „Ще те убием“ и „Да го удавим в канала“, както и последващи заплахи за ново посегателство.

Сигналът е изпратен до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание. От партията посочват, че случаят има и институционален, и политически характер, което налага отделна и задълбочена проверка.

От „Величие“ настояват за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и подвеждане под наказателна отговорност на извършителите и евентуалните им съучастници, както и за спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство.

Формацията припомня, че през септември е сигнализирала и за заплахи, отправени към лидера ѝ Ивелин Михайлов, получени по електронната поща на партията.

Редактор: Ралица Атанасова