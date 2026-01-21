Софийската районна прокуратура обвини и задържа италианка за кражба на вещи на стойност над 4000 евро от магазин на летище .

Събраните доказателства сочат, че за времето от 24 ноември 2025 г. до 19 януари 2026 г., при пет набега, обвиняемата е откраднала бижута, бельо и козметика на стойност 4193.50 евро от магазин на Терминал 2.

Въоръжен грабеж в магазин в София

Жената няма адрес в България. Предвид възможността да се укрие, тя е задържана за срок до 72 часа. Предстои в Софийския районен съд да бъде внесено искане за постоянен арест.

Редактор: Цветина Петкова