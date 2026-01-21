Лена Бориславова обяви, че няма да участва в изборите и че работи по два нови проекта. В публикация в официалния си профил във Facebook тя обясни, че ще даде повече подробности съвсем скоро.

"След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото. След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори", написа Бориславова.

"След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно. В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава", съобщава още тя.

⇒ След публикацията на Бориславова коментар дойде и от Кирил Петков, който написа във Facebook:

"Лена Бориславова е една от най-силните личности, които познавам. Тя е убеден демократ, високообразован професионалист и човек с кауза – да променя България. И обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици. Опитите да бъде уязвена бяха многобройни – от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея. Всички те обаче не успяха. В голяма част от случаите атаките идваха от дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно."

Петков допълва, че Бориславова излиза от парламентарните листи, "но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки". "Следете следващите й стъпки", призова още той.

По-рано председателят на парламентарната група на ПП–ДБ Николай Денков уточни, че Бориславова сама е взела решение да не участва в предстоящия вот.

Редактор: Цветина Петрова