Председателят на парламентарната група на ПП–ДБ Николай Денков заяви в ефира на „Твоят ден“, че формацията очаква конкретни и публични отговори от президента Румен Радев относно геополитическата му ориентация и реалните му действия срещу корупцията и задкулисието. По думите му те са ключови за доверието към държавния глава като бъдещ политически фактор.

Денков подчерта, че въпросите към президента не се изчерпват с избора между Запада и Изтока, а засягат конкретни решения и бездействия. Той припомни случая с премахването на машинното гласуване по време на местните избори през 2023 г., когато, по думите му, е имало координирана акция на ДАНС с политическа подкрепа. Като тогавашен министър-председател Денков е настоявал за смяна на ръководството на агенцията, но президентът не е предприел действия.

Николай Денков постави и въпроса за ролята на президента при кадрови и институционални решения, включително около отстраняването на Андрей Гюров от БНБ, станало с участието на президентската квота в управлението на Централната банка. Според него това също изисква обяснение.

Той настоя за яснота и по темата „Боташ“, като заяви, че при подготовката и подписването на договора са участвали служебни министри, назначени от президента, без последваща публична реакция или настояване за разследване. Подобна липса на позиция Денков отчете и по казуса с газохранилището в Чирен, където отново е замесен служебен енергиен министър.

Денков подчерта, че геополитическата ориентация не е абстрактна тема, а въпрос на национална сигурност. Според него България може да бъде стабилна в една все по-враждебна международна среда само като част от силна и обединена Европа. Той отхвърли идеите за референдум за европейския път на страната, определяйки ги като противоречащи на вече поети ангажименти и на Конституцията.

По отношение на вътрешните отношения в коалицията Денков заяви, че между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ няма различия по ключовите теми. Той коментира и изказванията за необходимост от парламентарно мнозинство, като поясни, че целта е осъществяване на дълбоки реформи, а не самоцелно търсене на власт.

Според него пред българските избиратели стоят три основни избора – европейският път, ориентация към Изтока или модел, подобен на управлението на Виктор Орбан. Денков подчерта, че от ПП–ДБ категорично отхвърлят последните два варианта.

Николай Денков отправи остра критика към приетите в Правната комисия промени в Изборния кодекс, свързани със сканиращите устройства. По думите му бързането и въвеждането на промени в последния момент създават предпоставки за злоупотреби, контролиране на вота и подкопаване на доверието в изборния процес.

Той определи прехвърлянето на отговорността към ЦИК като „създаване на хаос“ и заяви, че подобни действия противоречат на международните стандарти за честни избори. Денков призова гражданите да се включат в протест срещу тези промени, както и срещу липсата на ефективни разследвания на изборни нарушения.

Денков заяви, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.

⇒ По-късно, с публикация в официалния си профил във Facebook, Лена Бориславова обяви, че няма да участва в изборите и че работи по два нови проекта.

"След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото. След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори", пише Бориславова.

"След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно. В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава", съобщава още тя.

