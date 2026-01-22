Междуселищен автобус отнесе спирка в пловдивското село Скутаре, а шофьорът избяга. От удара спирката е изкъртена и опасно наклонена. Пострадали хора и автомобили с щети няма.

Според очевидци автобусът спрял на спирката нормално, но при тръгването я ударил и напуснал мястото на катастрофата. Съоръжението се намира на главния път между селата Рогош и Скутаре, а инцидентът е станал около 6:20 часа, каза кметът на Скутаре Катя Тодорова. Тя уточни, че за инцидента вече е уведомена община Марица.

Спирката ще бъде възстановена по най-бързия начин. Уведомена е и полицията.