Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път близо до Мъглиж. Петима души са пострадали.

Катастрофа на Подбалканския път, в една от колите - бебе и бременна жена (СНИМКИ)

Снимка: Георги Манев, NOVA

Инцидентът е станал в нощта срещу петък. Единият бус е бил повреден и другият го дърпал, когато по все още неясна причина и двете превозни средства излезли от пътя и се преобърнали.

На място са изпратени екипи на Спешна помощ, които са транспортирали петима пострадали при инцидента – четирима пътници и един водач: три жени на 51, 47 и 21 години, мъж на 27 години и водач на 41 години. Те са откарани в болнично заведение, където са прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол и наркотици с технически средства, като са отчетени отрицателни резултати и при двамата.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, предаде кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Снимка: Георги Манев, NOVA