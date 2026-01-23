За три дни по обвинение на Софийската районна прокуратура жена беше осъдена два пъти на затвор за кражби, извършени в условията на опасен рецидив.

Първият случай е от 9 юни 2025 г., когато в магазин в София обвиняемата отнела дамска чанта с кожено портмоне и парична сума в размер на 440 лева.

На 5 август, отново в магазин в София, осъдената откраднала от възрастна жена портмоне, съдържащо сумата от 540,88 лева.

Двете деяния са извършени в условията на опасен рецидив. Жената е осъждана за извършени престъпления 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина.

В хода на разследванията са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат обвиняемата като автор на деянията.

Жената е признала вината си по двете обвинения пред състави на Софийския районен съд. По едното обвинение окончателно ѝ е наложено наказание от 1 година и 10 месеца затвор, а по второто - 2 години затвор. Тази присъда подлежи на обжалване пред Софийския градски съд. Двете присъди подсъдимата следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг режим“.

