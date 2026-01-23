Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми четири лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и извличане на незаконни имуществени облаги. Според разследването престъпната група е действала на територията на страната от началото на 2024 г. На едно от лицата е повдигнато обвинение за ръководител, а останалите трима са привлечени към наказателна отговорност като участници.

Акцията е реализирана съвместно с ГДБОП, като с постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Досъдебното производство по случая е образувано още в средата на юни 2025 г. и се провежда под ръководството и надзора на градската прокуратура.

В рамките на мащабната операция са извършени общо 26 обиска и изземвания в частни домове и офиси на фирми за бързи кредити, след като за действията са получени съответните разрешения от Софийския градски съд. Разследващите са събрали значителен обем от доказателства, включително чрез разпити на свидетели и анализиране на трафични данни от мобилни оператори. Изискани са видеозаписи и са назначени специализирани видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, като към делото са приложени и множество документи.

Предстои на 25 януари Софийска градска прокуратура да внесе искане в съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четиримата обвиняеми.

Редактор: Мария Барабашка